Разговор будет коротким: Владимир Путин предложил высылать мигрантов за любое правонарушение

Президент РФ Владимир Путин призвал высылать мигрантов за любые проявления экстремизма и нарушения правопорядка. Об этом сегодня, 17 февраля, глава государства заявил на расширенной коллегии МВД РФ.

Кроме того, любое нарушение закона со стороны иностранцев, по мнению президента, должно караться запретом на въезд в Россию.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», - отметил российский лидер.

По словам президента, в 2021 году количество экстремистских преступлений выросло в России на четверть. Для борьбы с ними Владимир Путин предложил усилить контроль за деятельностью преступников во всемирной паутине.

«Особое внимание необходимо уделить попыткам радикалов и экстремистов использовать сеть Интернет для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. Полномочий для этого у системы МВД достаточно», - подчеркнул глава государства.