РЭЦ поймал своих представителей на злоупотреблениях

В АО “Российский Экспортный Центр” приостановлена аттестация зарубежных представителей. Буквально на прошлой неделе из-за злоупотреблений и жалоб были расторгнуты соглашения о партнерстве с 10 официальными представителями структуры в различных странах.

Об этом заявил во время стратегической сессии Минпромторга РФ “Внешняя торговля в условиях пост-пандемии: эффективные решения и роль торговых представительств”, которая проходила в режиме онлайн вечером в пятницу, 10 июля, управляющий директор по нефинансовым продуктам регулирования экспортной деятельности РЭЦ Рафаэл Абромян.

По его словам, на протяжении нескольких лет РЭЦ формировал сеть торговых представителей в различных странах, которые предоставляют услуги российским предпринимателям на безвозмездной основе. Все представители прошли аттестацию и с ними были заключены соглашения.

“ К нам стали поступать сигналы, что некоторые из наших агентов злоупотребляют своим статусом партнера РЭЦ. Так как мы внимательно относимся к нашей деловой репутации, то в февраля 2020 года аттестация представителей не производится. При любой угрозе деловому имиджу РЭЦ заключенные соглашения будут расторгаться”, - доложил Рафаэл Абромян.

Он также сообщил, что только на этой неделе генеральный директор РЭЦ подписала распоряжения о прекращении полномочий у 10 представителей: “Хочу поблагодарить коллег, так как такие решения нами принимались, в том числе и от торговых представителей”.