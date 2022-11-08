Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет

Регионы, предоставляющие бизнесу возможность получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль (ИНВ), продолжат получать от государства частичную компенсацию выпадающих доходов. Мера действовала в прошлом году, теперь регионы смогут воспользоваться ею в текущем и последующих годах.

Постановление, продлевающее эту меру поддержки на 2022 и последующие годы, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабмина.

Как пояснил вице-премьер, инвестиционный налоговый вычет востребован у предпринимателей и является одним из механизмов поощрения инвестиционной активности бизнеса. «За счет него инвесторы могут уменьшить размер налога на прибыль организаций, сократить стоимость своего проекта и, соответственно, быстрее его реализовать», – отметил Михаил Мишустин.

Компания, претендующая на вычет, не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Территории, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, могут получать до 200 миллионов рублей за каждую компанию. При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью, пояснили в правительстве РФ.

Для получения дотации региону необходимо до первого декабря подтвердить внедрение регионального инвестиционного стандарта – комплекса мероприятий по повышению инвестпривлекательности своей территории.

Правила предоставления дотаций регионам на ИНВ были утверждены постановлением правительства в 2021 году и действовали до конца прошлого года. Их продление позволит простимулировать использование механизма инвестиционного налогового вычета и укрепить финансовую устойчивость региональных бюджетов.