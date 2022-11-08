08.11.2022
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
08.11.2022
Челябинский цинковый завод провел День поставщика услуг
08.11.2022
Выезд адвокатов к мобилизованным устроил челябинский минюст
08.11.2022
Челябинский медицинский университет купил студентам «читающую машину»
08.11.2022
Василий Заржецкий – о премьере: я ставлю хорошую светлую мелодраму
08.11.2022
В Ашинском районе иномарка залетела под фуру
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022