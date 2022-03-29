Россия высылает десять дипломатов

МИД России прекращает аккредитацию и высылает десять дипломатов прибалтийских стран. Среди них - четыре работника посольства Литвы, три сотрудника посольства Латвии и три представителя посольства Эстонии и Псковской канцелярии эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

В заявлении отмечается, что решение принято на основании «принципа взаимности».

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», - говорится в сообщении.

Покинуть Россию иностранные дипломаты должны в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики.

Напомним, что 18 марта прибалтийские страны выслали десять дипломатов России, обвинив их в «распространении пропаганды» и «подрыве безопасности страны».