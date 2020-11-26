Россиян предупредили о резком скачке цен на авто в 2021 году

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Россиян предупредили о резком скачке цен на авто в 2021 году

В следующем году в России стоимость автомобилей может вырасти на 10%. Основная причина - рост курса валют, который оказывает прямое влияние на ценник машин. С таким заявлением выступили эксперты аналитического агентства “Автостат”.

По прогнозу агентства на 2021 год, продажи новых легковых автомобилей могут снизится на 5-6% по отношению к 2020 году. То есть в деньгах машин продадут на 1,35 млн штук меньше.

По оптимистическому прогнозу рынок в то же время может вырасти на 5%, тогда продажи составят не менее 1,5 млн автомобилей. По пессимистичному прогнозу продажи сократятся на 12% до 1,25 млн легковушек, пишет ТАСС.

Отмечается, что за последние 6 лет стоимость легковых машин в стране увеличилась на 66%. Как уточняют аналитики, в 2020 году рост цен оказался ниже курса доллара, 6,5% и 10% соответственно. Но это объясняется изменение структуры рынка, так как приобретать россияне стали более доступные модели авто.