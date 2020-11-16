Россиян стали чаще увольнять из-за активности в соцсетях

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В России в два раза увеличилось количество увольнений сотрудников за посты в социальных сетях. Если в 2011 году процент потерявших работу из-за активности в блогах был равен 5, то в 2020 году - 10%. Об этом говорит исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
При этом увольнения из-за неподобающих постов происходят в каждой десятой российской компании. Поэтому многие работодатели стали отсеивать слишком активных юзеров соцсетей еще на собеседованиях. Если в 2011 году профили кандидатов на вакантные места в компаниях не просматривали 58% работодателей, то в этом году данный показатель составил 44%.
В свою очередь, на фоне постоянных скандалов из-за поведения в соцсетях соискатели также стали более осмотрительными. 46% респондентов сегодня публикуют посты, лайкают и комментируют с учетом возможного просмотра их активности со стороны работодателя. Хотя в 2011 году число таких работников было равно 37%, пишет РБК.
Отметим, что в результате исследования были опрошены 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных граждан России.
Они также выяснили, что женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем (50 против 42%). При этом трудоустроенные россияне думают об этом чаще, чем безработные (47% против 44%). Уверенных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников и находящихся в поиске работы в Сети маловероятно, за девять лет стало в два раза меньше: 11% в 2011 году, в 2020-м — 5%.
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