Россиянам разрешили выбрасывать бытовую технику в мусорные баки

Россияне с первого марта смогут выбрасывать старую бытовую технику в мусорные баки, не боясь штрафа. Наказание за такую «утилизацию» будет грозить только предпринимателям. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщила пресс-служба Минприроды России.

«Жители по-прежнему могут выбрасывать вышедшую из строя технику в мусорные контейнеры. С первого марта обязанность утилизировать старую технику коснется только юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку», - говорится в сообщении ведомства.

Что касается компаний, то они с первого марта 2022 года обязаны будут сдавать вышедшую из строя бытовую и компьютерную технику предприятиям, которые имеют лицензию на хранение и обезвреживание отходов электронного оборудования. Сделать это будет необходимо в течение 11 месяцев с момента образования таких отходов.

Кроме того, с первого марта образователи отходов I и II классов опасности (батареек, аккумуляторов, ртутных термометров и др.), которые не имеют собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору.

Напомним, мусорная реформа в России стартовала первого января 2019 года. К 2024 году в стране намерены построить 220 современных мусоросортировочных комплексов. К 2030 году на сортировку планируется отправлять 100% бытовых отходов, из них 50% будут отвозить на захоронение, а остальную часть перерабатывать.