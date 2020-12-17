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Путин обозначил крупные задачи «мусорной» реформы

Президент России Владимир Путин обозначил несколько глобальных задач, которые необходимо решить в ходе реализации «мусорной реформы» в стране.

Сегодня, 17 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции главы государства корреспондент «Магнитогорский металл» Ольга Балабанова поинтересовалась у Владимира Путина, почему «мусорная реформа» тормозит во многих регионах.

По мнению главы государства, реформа не тормозится, «сама по себе двигается», но необходимо решить несколько оргвопросов.

«Здесь несколько задач перед нами стоят крупных. Первое. Нам нужно создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства», - обозначил задачи Владимир Путин.

Вторая задача - добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году мусор распределялся по соответствующим сегментам отходов и соответствующим образом перерабатывался.

«На сегодняшний день одна из задач, которая стоит перед организаторами всей этой работы, заключается в том, чтобы добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками продукта, с тем чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей этих упаковочных изделий», - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства заверил, что правительство и регионы вплотную занимаются решениями этих вопросов. «И будут заниматься дальше, здесь нет никаких сомнений. На это у нас выделяются значительные ресурсы, и всё запланировано. Никуда на другие цели эти средства не направляются, это всё по плану будет делаться», - сказал президент.

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в России первого января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. В Челябинской области также проводится масштабная «мусорная» реформа. Планируемые в регионе инфраструктурные объекты должны будут перерабатывать около 250 тысяч тонн ТКО в год с максимальным показателем извлечения вторсырья не менее 50%. Этот показатель должен быть одним из лучших в России. Тем самым негативное воздействие на окружающую среду будет снижено в разы.

Напомним, в прошлом году журналист из Челябинской области также задавала главе государства вопрос по мусору. Корреспондент ГТРК «Южный Урал» спросила президента о трудностях в организации раздельного сбора и переработке мусора.