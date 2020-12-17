В 2021 году в Магнитогорске запустят мусоросортировочный комплекс и новый полигон

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В 2021 году в Магнитогорске запустят мусоросортировочный комплекс и новый полигон

В 2021 году в Магнитогорске (Челябинская область) будет запущен новый полигон по утилизации твердых бытовых отходов и мусоросортировочный комплекс.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства Челябинской области.

Напомним, сегодня, 17 декабря, корреспондент газеты «Магнитогорский металл» задала поинтересовалась у президента Владимира Путина в ходе ежегодной большой пресс-конференции, почему «мусорная» реформа тормозит во всей стране.

Глава государства считает, что реформа не буксует, а движется сама по себе и обозначил задачи, которые предстоит решить.

В Челябинской области «мусорная реформа» также не стоит на месте, уверены региональные власти. Не исключение и Магнитогорск.

«Концессионное соглашение с АО «Управление отходами» о строительстве полигона в Магнитогорске было заключено еще в 2015 году, но до 2019 года работы фактически не велись», - пояснили в пресс-службе губернатора и напомнили, с 2019 года по поручению губернатора Алексея Текслера правительство Челябинской области совместно с концессионером активизировали процесс.

«И в середине следующего года планируется запустить объект – и полигон, и мусоросортировочный комплекс. В настоящий момент идет активное строительство», - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе минэкологии уточнили, строящийся полигон ТКО в Магнитогорске будет иметь мощность 175 тысяч тонн в год и рассчитан на эксплуатацию до 25 лет.

Мощность сортировочного комплекса будет достигать до 200 тысяч тонн в год. Там будут обрабатывать все отходы магнитогорского кластера. Минимальная доля выборки вторсырья составит 20% от входящего потока ТКО.

Старую магнитогорскую свалку ждет рекультивация по образцу челябинской. «Новый полигон позволит закрыть свалку в Магнитогорске, а после приступить к ее рекультивации и благодаря этому снизить загрязняющие выбросы в атмосферный воздух на 16,77 тысячи тонн», - уточнили в минэкологии.