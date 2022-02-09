Российские авиакомпании продолжат получать субсидии в течение трех лет

Авиакомпании, работающие на внутренних маршрутах, продолжат получать федеральные субсидии до 2024 года включительно. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Таким образом, данная мера поддержки станет ежегодной.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, за счет субсидий перелеты внутри страны должны стать дешевле.

«Рассчитываем, что цены на пакетные туры в российские города станут более доступными, и наши граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране», – отметил Мишустин на заседании правительства России.

Впервые практика предоставления федеральных субсидий перевозчикам была опробована в 2021 году. С помощью этих средств они могли возместить до 50% затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 миллиарда рублей.