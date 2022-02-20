Российские хоккеисты стали серебряными призёрами Олимпиады

Сборная России по хоккею сегодня, 20 февраля, завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Пекине. В финале наши спортсмены уступили команде Финляндии со счётом 1:2. Бронза досталась сборной Словакии.

В матче с Финляндией первую шайбу на восьмой минуте забил Михаил Григоренко, но затем удача отвернулась от российских игроков. Во втором периоде финны забили две шайбы. Авторами голов стали Вилле Покка и Ханнес Бьернинен.

Финны стали олимпийскими чемпионами впервые в истории. До этого они дважды доходили до финала, но становились только серебряными призёрами Игр (1988, 2006).

Напомним, что сборная РФ вышла в финал, обыграв команду Швеции в серии буллитов со счетом 2:1. До этого российские хоккеисты обыграли датчан с результатом 3:1.

Сегодня, в последний день Олимпиады, Россия занимает девятую строчку в медальном зачёте. На счету команды Олимпийского комитета России – 32 награды (6 золотых медалей, 12 серебряных, 14 бронзовых). Лидируют Норвегия, Германия, Китай. По общему количеству наград Россия занимает второе место после Норвегии.



