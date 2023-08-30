Российские истребители уничтожили пять военных катеров с экипажами ВСУ в Черном море

В среду, 30 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки террористической атаки быстроходными военными катерами с десантными группами. В обоих случаях самолеты морской авиации Су-30 уничтожили катера вместе с экипажами, сообщили в Минобороны РФ.

«30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ ранее сообщали, что 30 августа в полночь самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих ВСУ общей численностью до 50 человек.