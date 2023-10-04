Десантная группа ВСУ пыталась проникнуть в Крым на катере и трех гидроциклах

В Крыму предотвращена попытка проникновения десантной разведывательной группы ВСУ, которая двигалась в направлении к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, сообщили в Минобороны РФ.

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», - говорится в сообщении ведомства.

«Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств», - уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, одного диверсанта захватили в плен. Он рассказал, что группа пыталась снять на камеру украинский флаг на территории полуострова.

Попытку предотвратили сотрудники крымского погрануправления ФСБ, подразделения Черноморского флота и республиканского управления Росгвардии.

Также дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брянской, Белгородской и Курской областей.