ВСУ атаковали ракетами Севастополь и отряд кораблей, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 13 сентября ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу (СРЗ) им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем, сообщили в Минобороны России.

Большая часть ракет была перехвачена средствами противовоздушной обороны. Патрульный корабль уничтожил все безэкипажные катера. «Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера», - уточнили в ведомстве.

В результате попадания крылатых ракет противника два находящихся на ремонте корабля получили повреждения.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за ракетной атаки произошел пожар на негражданском объекте в районе Южной бухты. Ему присвоен повышенный, четвертый класс.

Возгорание произошло на южной площадке Севморзавода, на место приехал губернатор.

В результате атаки пострадали 24 человека, из них четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. «Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе – нет», - написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове.