Российские военные сообщили о контроле над Чернобыльской АЭС

Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, контроль над ЧАЭС был установлен накануне, 24 февраля. Радиоактивный фон в район АЭС в норме. Для охраны станции будут задействованы российские десантники, отметили в ведомстве.

Напомним, 22 февраля Россия начал военную спецоперацию на Украине. По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, её целью является зачистка Украины от нацистов и демилитаризация страны.