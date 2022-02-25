25.02.2022
В Магнитогорске полиция отчиталась перед депутатами
25.02.2022
Более шести тысяч человек воспользовались видеотерминалами на ЮУЖД
25.02.2022
Взяточник из УралГУФКа не смог добиться смягчения приговора
25.02.2022
По требованию прокуратуры: коммунальщики Копейска сделают перерасчет начислений за холодную воду жителям Старокамышинска
25.02.2022
МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях
25.02.2022
В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца
Российские военные сообщили о контроле над Чернобыльской АЭС
25.02.2022
США ввели ограничения на операции в долларах и евро. И это только один пункт из списка новых санкций
25.02.2022
Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации
25.02.2022
ЕС отказался продавать самолёты и оборудование российским авиакомпаниям
25.02.2022
Санкции Великобритании: «Аэрофлот», экспорт технологий, заморозка активов ВТБ
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022