Российских фигуристов и конькобежцев отстранили от международных соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба ISU. В заявлении подчёркивается, что такое решение принято из чувства «солидарности с теми, кого затронул конфликт в Украине». «Наши мысли обращены ко всему украинскому народу и стране», - отмечают представители ISU.

Международный союз конькобежцев сообщил, что при принятии данного решения следовал рекомендациям Международного Олимпийского комитета, а также учитывал обращения, полученные от стран-членов союза.

«Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований совет ISU принял решение, что никакие спортсмены, принадлежащие к членам ISU в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Белоруссии (Союз конькобежцев Белоруссии), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU. То же самое относится к официальным лицам», - говорится в заявлении.

Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Таким образом, российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по конькобежному спорту, который пройдет с 3 по 6 марта в Норвегии, чемпионате мира по шорт-треку в Монреале (18-20 марта) и чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (21-27 марта).

Федерация фигурного катания на коньках России назвала решение об отстранении российских спортсменов дискриминационным по национальному признаку.

«Мы с сожалением узнали о решении совета ISU. Мы считаем и всегда считали, что спорт вне политики, что это один из основных принципов олимпийского движения, поэтому очень жаль. Это, очевидно, дискриминационное решение по признаку принадлежности к какой-либо стране. Мы будем делать все для наших спортсменов и тренеров, чтобы они имели возможности тренироваться и соревноваться», - сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.