Российских работодателей предложили лишать имущества за долги по зарплате

В России предложили изымать имущество компаний, задолжавших своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Сейчас взыскать долг по зарплатам сотрудников можно только с денежных счетов организации. А за счёт имущества задолженности гасятся, только если предприятие объявлено банкротом.

В Генпрокуратуре напомнили, что с 2019 года Государственные инспекции труда (ГИТ) могут принудительно взыскивать с работодателей долги без обращения в суд. Но на практике работникам всё равно приходится судиться с предприятиями.

«Работа Государственных инспекций труда в указанном направлении являлась недостаточно результативной. Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счёт любого имущества должника», — отметили в Генпрокуратуре.

Поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые позволят оперативно привлекать к ответственности недобросовестных работодателей и изымать в счёт долгов имущество компаний, обсуждают сейчас в Минтруде.

По данным Генпрокуратуры, за 2021 год с российских работодателей взыскали заработные платы сотрудников на сумму 364,4 млн рублей. Это почти в 11 раз больше, чем в 2020 году.