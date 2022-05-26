26.05.2022
Замглавы МЧС РФ Андрей Гурович освобожден от занимаемой должности
25.05.2022
Облсуд признал так и не сознавшегося Евстратьева виновным в убийстве челябинского бизнесмена
25.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
25.05.2022
В Челябинске отменили остановку трамвая на Евтеева в сторону вокзала
25.05.2022
В Челябинске «пятый» и «шестой» трамваи изменят маршруты
25.05.2022
Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
С первого июня на 10% проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум
17.03.2022
В России увеличат МРОТ, пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетников
14.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
22.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
11.08.2021
В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022