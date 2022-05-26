С первого июня на 10% проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин объявил в среду, 25 мая, об индексации пенсий неработающих пенсио
26.05.2022

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 10% с первого июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам его сегодняшнего визита
25.05.2022

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам посещения госпиталя Минобороны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр управления в кризисны
25.05.2022

Владимир Путин представил нового главу МЧС: Не карьерист, а служака
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрык
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25.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют сильные ливни, грозы, гра
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26.05.2022

Замглавы МЧС РФ Андрей Гурович освобожден от занимаемой должности
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Облсуд признал так и не сознавшегося Евстратьева виновным в убийстве челябинского бизнесмена
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25.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
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25.05.2022

В Челябинске отменили остановку трамвая на Евтеева в сторону вокзала
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25.05.2022

В Челябинске «пятый» и «шестой» трамваи изменят маршруты
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25.05.2022

Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
МРОТ
прожиточный минимум
Индексация МРОТ
Индексация прожиточного минимума
Владимир Путин
Федерация
26.05.2022 00:40

С первого июня на 10% проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум

С первого июня 2022 года в России вырастут на 10% прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Об этом объявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан, которое состоялось 25 мая.

«С первого июня этого года на десять процентов вырастет и прожиточный минимум, - заявил глава государства. - В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей».

Исходя из этого показателя рассчитывается часть пособий и выплат, что автоматически при его индексации приведет и к увеличению этих мер поддержки, подчеркнул президент.  В стране выплаты, касающиеся прожиточного минимума, получают порядка 15 миллионов человек.

Кроме того, с первого июня будет проиндексирован и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

«С первого июня текущего года на десять процентов будет повышен минимальный размер оплаты труда – до 15 тысяч 279 рублей в месяц», - сообщил Владимир Путин.

Повышение МРОТа отразится на заработных платах работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Благодаря повышению МРОТ и прожиточного минимума вырастет зарплата четырех миллионов россиян, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Президент указал на необходимость последовательного проведения политики опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. «Наша главная задача – обеспечить и дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, в 2022 году по решению президента МРОТ и прожиточный минимум были проиндексированы на уровни, превышающие темпы ожидаемой инфляции - на 8,6%.

На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Этот показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.

С первого января 2022 года МРОТ на территории Челябинской области установлен в размере 13 тысяч 890 рублей в месяц, региональный прожиточный минимум - 11 тысяч 887 рублей.

Автор: Любовь Юрина
МРОТ
прожиточный минимум
Индексация МРОТ
Индексация прожиточного минимума
Владимир Путин
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Итальянский журналист – о дискриминации русского языка

24.05.2022 11:03

Жителей Челябинской области приглашают на казачий фестиваль в село Травники

24.05.2022 11:00

«Слуги» Зеленского хотят разрешить командирам ВСУ расстреливать своих солдат

24.05.2022 10:31

Где и как подростки Челябинской области смогут подработать летом

24.05.2022 10:12

Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы

24.05.2022 09:45

Южноуральские стражи порядка помогли с документами переселенцам Донбасса и Украины

24.05.2022 09:36

В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина

24.05.2022 09:27

Что подешевело в магазинах Челябинской области в апреле

24.05.2022 09:26

Власти Челябинска планируют строительство в Чурилово школ, поликлиники и других соцобъектов

23.05.2022 20:47

Текслер лично поблагодарил учителя, спасшего потерявшего сознание ученика, и пообещал награду

23.05.2022 17:41

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая

23.05.2022 17:38

Около 150 нелегальных точек приема металла прекратили работу стараниями южноуральских полицейских

23.05.2022 17:34

Во вторник в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы

23.05.2022 17:31

Хитрый челябинец вызвал эвакуатор для транспортировки украденной им легковушки в пункт металлоприема

23.05.2022 17:00

В Челябинской области разбушевались фуры

23.05.2022 16:59

Челябинский суд отправил в колонию грабителей, забравших у пенсионеров сумку с тремя миллионами

23.05.2022 16:33

Миасская «Нарния» получит два миллиона рублей из федерального бюджета

23.05.2022 16:25

«Ночь музеев» на Аркаиме привела в заповедник полторы тысячи туристов

23.05.2022 16:20

«Ночь музеев» в историческом сердце Челябинска получилось волшебной и бурной

23.05.2022 15:52

В Челябинской области на смену ночным заморозкам придет резкое потепление

23.05.2022 15:35

В Челябинске будут комплексно развивать часть поселка АМЗ

23.05.2022 15:34

В Челябинске по программе государственно-частного партнёрства построят две школы