С первого июня на 10% проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум

С первого июня 2022 года в России вырастут на 10% прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Об этом объявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан, которое состоялось 25 мая.

«С первого июня этого года на десять процентов вырастет и прожиточный минимум, - заявил глава государства. - В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей».

Исходя из этого показателя рассчитывается часть пособий и выплат, что автоматически при его индексации приведет и к увеличению этих мер поддержки, подчеркнул президент. В стране выплаты, касающиеся прожиточного минимума, получают порядка 15 миллионов человек.

Кроме того, с первого июня будет проиндексирован и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

«С первого июня текущего года на десять процентов будет повышен минимальный размер оплаты труда – до 15 тысяч 279 рублей в месяц», - сообщил Владимир Путин.

Повышение МРОТа отразится на заработных платах работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Благодаря повышению МРОТ и прожиточного минимума вырастет зарплата четырех миллионов россиян, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Президент указал на необходимость последовательного проведения политики опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. «Наша главная задача – обеспечить и дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, в 2022 году по решению президента МРОТ и прожиточный минимум были проиндексированы на уровни, превышающие темпы ожидаемой инфляции - на 8,6%.

На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Этот показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.

С первого января 2022 года МРОТ на территории Челябинской области установлен в размере 13 тысяч 890 рублей в месяц, региональный прожиточный минимум - 11 тысяч 887 рублей.