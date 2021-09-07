В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%

Правительство Челябинской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2022 год.

Соответствующее постановление подписал губернатор, председатель правительства области Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Величина прожиточного минимума в целом по региону в 2022 составит 11 тысяч 887 рублей, что на 4% больше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году, согласно постановления регионального кабмина, размер ПМ был равен 11 тысяч 430 рублей.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума вырастет на 5,8% и составит 12 тысяч 957 рублей (в текущем году – 12 тысяч 247 рублей).

Минимум «выживания» для пенсионеров в будущем году подрастет на 4,4% – до 10 тысяч 223 рублей (в 2021 году – девять тысяч 794 рубля).

Прожиточный минимум для детей проиндексирован на 4% и будет равен 12 тысяч 444 рубля В 2021 году - 11 тысяч 965 рублей).

Напомним, впервые в 2021 году прожиточный минимум установлен сразу на год, а не на квартал, как это было определено прежним порядком.

Кроме того, с первого января 2021 года введена новая методика расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Величина прожиточного минимума исчисляется исходя из медианного среднедушевого дохода по стране (ранее определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину).

МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.