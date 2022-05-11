С первого сентября историческое просвещение школьников будет проходить с первого класса

С первого сентября 2022 года историческое просвещение в школах будет проходить с первого класса. Соответствующие рекомендации для учителей начальных классов и классных руководителей будут направлены в регионы до конца мая.

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы усилим историческое просвещение с первого сентября следующего учебного года», - цитируют главу минпросвещения федеральные СМИ.

Кравцов уточнил, урок истории будет проходить в том формате, в котором он происходит (на сегодня – с пятого класса школьники изучают этот предмет).

В первом классе историческое просвещение будет происходить в рамках внеурочной работы. «С первого класса в рамках предметов "Окружающий мир", "Основы [религиозных культур] и светской этики" усилим историческую составляющую», - отметил Кравцов.

По его словам, школьники будут обсуждать историю и знакомиться с историей своего края, своей семьи, школы и так далее.

«В конце мая во все регионы мы направим соответствующие рекомендации и для учителей начальных классов, и для классных руководителей, и для учителей истории», - добавил Кравцов.

Министр также рассказал, что с первого сентября учебная неделя в школах будет начинаться, помимо поднятия флага и исполнения гимна, с уроков «Разговоры о важном».

Кроме того, с нового учебного года будут введены киноуроки по историческим темам. «Их будут вести классные руководители в рамках тех часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность», - отметил министр.