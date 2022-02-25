Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступают с совместным заявлением о поддержке клиентов.

«Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности.

Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы».

В обращении подчеркивается, что в кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Клиентов призывают при принятии решения узнавать только официальные интернет-площадки банков, горячие линии и сотрудники в отделениях.

В четверг президент США Джо Байден внес российские банки в санкционный список. Как сообщает Центробанк, блокирующие санкции США наложены на банки: ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». В отношении ПАО Промсвязьбанк и АО КБ Россия европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе. ПАО Сбербанк введены санкции в отношении корреспондентских счетов.

В отношении ВТБ введены наиболее строгие ограничения - введены блокирующие санкции, которые предполагают блокировку американских активов, а также запрет на долларовые операции и все действия с контрагентами из США.

Как сообщает Центробанк, кассовое обслуживание клиентов Банка России будет осуществляться 26 и 27 февраля 2022 года в соответствии с графиками, установленными подразделениями Банка России на указанные даты.

В СберБанке ответили на самые волнующие вопросы россиян, связанные с введением санкций и работой банка.

Ответы на вопросы клиентов от ВТБ.

Ответы на вопросы клиентов от Альфа-Банка.

Ответы на вопросы клиентов от банка «Открытие».

Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, заверили в Центробанке.