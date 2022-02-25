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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Клиенты пяти российских банков не смогут расплачиваться картами за границей. Речь идёт о банках г
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.02.2022

Определен поставщик первой в 2022 году партии трамваев в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В СберБанке ответили на главные вопросы, связанные с введением санкций
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.02.2022

Полицейские Челябинска задержали интернет-мошенника из Екатеринбурга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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25.02.2022

Челябинцев приглашают на премьеру оперы-фантасмагории Кандинского
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

Огнеборцы потушили крупный пожар в деревне Даутово с помощью озерной воды

Сбер
ВТБ
Центробанк
Альфа-банк
Федерация
25.02.2022 18:08

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступают с совместным заявлением о поддержке клиентов.

 «Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности.

Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы».

В обращении подчеркивается, что в кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Клиентов призывают при принятии решения узнавать только официальные интернет-площадки банков, горячие линии и сотрудники в отделениях.

В четверг президент США Джо Байден внес российские банки в санкционный список. Как сообщает Центробанк, блокирующие санкции США наложены на банки: ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». В отношении ПАО Промсвязьбанк и АО КБ Россия европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе. ПАО Сбербанк введены санкции в отношении корреспондентских счетов.

В отношении ВТБ введены наиболее строгие ограничения - введены блокирующие санкции, которые предполагают блокировку американских активов, а также запрет на долларовые операции и все действия с контрагентами из США.

Как сообщает Центробанк, кассовое обслуживание клиентов Банка России будет осуществляться 26 и 27 февраля 2022 года в соответствии с графиками, установленными подразделениями Банка России на указанные даты.

В СберБанке ответили на самые волнующие вопросы россиян, связанные с введением санкций и работой банка.

Ответы на вопросы клиентов от ВТБ.

Ответы на вопросы клиентов от Альфа-Банка.

Ответы на вопросы клиентов от банка «Открытие».

Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, заверили в Центробанке.

Сбер
ВТБ
Центробанк
Альфа-банк
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25.02.2022

Определен поставщик первой в 2022 году партии трамваев в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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Минобороны РФ: Россия не наносит удары по городам Украины

24.02.2022 10:52

Подросток, пострадавший при взрыве газового баллона в Сатке, перевезен в Челябинск

24.02.2022 10:25

В 2021 году ММК инвестировал в экологию свыше 17 миллиардов рублей

24.02.2022 10:01

Байден пообещал решительно ответить на ввод российских войск на Донбасс

24.02.2022 09:24

Прокурор Еткульского района выехал на место гибели 11-летней девочки

24.02.2022 08:27

Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе

24.02.2022 08:17

Владимир Зеленский обратился к россиянам: «Услышьте нас — народ Украины хочет мира»

23.02.2022 21:05

Ситуация вокруг Донбасса. Главное за сутки

23.02.2022 20:35

В Челябинской области в бассейне термального комплекса утонула 11-летняя девочка

23.02.2022 18:40

На Украине вводят режим ЧП

23.02.2022 18:38

Праздничный клип в честь Дня защитника Отечества от ГУ МВД России по Челябинской области

23.02.2022 17:35

В четверг в Челябинской области оттепель и местами снег

23.02.2022 17:24

Анонсы событий и мероприятий на 24 февраля

23.02.2022 17:16

Служба в армии будет учтена при выходе на пенсию

23.02.2022 16:38

Возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя жителями при взрыве газа в Сатке

23.02.2022 16:22

Состояние пострадавших при взрыве газа в Сатке оценивается как тяжелое

23.02.2022 16:04

Алексей Текслер поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в Сатке