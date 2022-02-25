25.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
25.02.2022
Улицу Российскую в Челябинске освободят от сухих и опасных деревьев
25.02.2022
Полицейские Челябинска задержали интернет-мошенника из Екатеринбурга
25.02.2022
Как южноуральские спасатели выживали в дикой природе
25.02.2022
Челябинцев приглашают на премьеру оперы-фантасмагории Кандинского
25.02.2022
Огнеборцы потушили крупный пожар в деревне Даутово с помощью озерной воды
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением
25.02.2022
В СберБанке ответили на главные вопросы, связанные с введением санкций
25.02.2022
Сбербанк, попавший под санкции США, продолжает работать в обычном режиме
24.02.2022
Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам доступны их средства и все сервисы
21.02.2022
Оплачивать подъемы на горнолыжных курортах «Солнечная долина» и «Егоза» теперь можно банковской картой вместо ски-пасса
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022