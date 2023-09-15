15.09.2023
В Миассе и Трехгорном полиция задержала двух юных курьеров телефонных мошенников
15.09.2023
Сегодня – Всемирный день худеющих
15.09.2023
Челябинский «Олег» претендует на выход в финал Первой лиги КВН
15.09.2023
По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе возбуждено уголовное дело
15.09.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Энтузиастов
15.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 16 и 17 сентября (18+)
Сегодня – Всемирный день худеющих
Число южноуральцев, ведущих здоровый образ жизни, сокращается
06.09.2023
Число укушенных клещом южноуральцев выросло в четыре раза
05.09.2023
В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю
28.07.2023
В Челябинской области растет заболеваемость гепатитом
26.07.2023
В Челябинской области подтвердили 70 случаев заболевания корью с начала года
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023