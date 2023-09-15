Сегодня – Всемирный день худеющих

Сегодня, 15 сентября, отмечается Всемирный день худеющих. Он призван напомнить, как важно вести здоровый образ жизни, держать себя в хорошей физической форме, правильно питаться и регулярно двигаться, отмечают в Роспотребнадзоре.

В 2022 году доля лиц с ожирением в России достигла 30% - почти 40 миллионов человек. Об этом свидетельствуют результатам исследования, проведенного под эгидой Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России (НМИЦ эндокринологии).

В Челябинской области жителей, придерживающихся здорового образа жизни, в 2022 году сократилась до 4,6% от общей численности. «Настораживает снижение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни: с 5,2% в 2021 году до 4,6% в 2022 году, - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем telegram-канале. - Мы развиваем в регионе спортивную инфраструктуру, которая позволит поддерживать здоровье и активное долголетие людям любого возраста. Всеми способами напоминаем о необходимости правильного питания и прохождения диспансеризации. Но окончательное решение о том, как относиться к своему здоровью, в конечном счете остается за человеком.

По ее словам, за последние два года в региона выросла ожидаемая продолжительность здоровой жизни: с 56,9 лет в 2021 году до 59 лет в 2022-м (общая продолжительность жизни в регионе по итогам 2021 года составила 72,2 года).

Также снижается смертность трудоспособного населения: в 2021 году она составляла 973 мужчины и 316 женщин на 100 тысяч жителей, а в 2022-м – 877 и 261 соответственно.

Ирина Гехт надеется, что в 2023 году показатели по вовлеченности в ЗОЖ южноуральцев будут выше.

В последние 30 лет количество полных людей увеличилось практически в три раза. Ответом общества на эту страшную тенденцию стало введение дня худеющих.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в большинстве случаев ожирение развивается вследствие нездорового, разбалансированного питания. Это чревато ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Кроме того, во время пандемии выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска по тяжелым осложнениям при коронавирусе.

Жесткие диеты и голодания крайне не рекомендуются врачами для похудения. Лучший способ – длительный, но надежный переход на правильное питание и регулярные занятия спортом.

Силовые тренировки позволяют разгонять метаболизм, занять вечернее время и отказаться от посиделок перед телевизором с пачкой чипсов.

Дробное питание считается одним из наиболее эффективных методов похудения. Такая система заключается в частом количестве приемов пищи, но небольшими порциями.