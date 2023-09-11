Семья Козловых из Челябинской области признана лучшей сельской семье России 2023 года

Семья Козловых из Красноармейского района (Челябинская область) победила во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2023» в номинации «Сельская семья».

«Южноуральские семьи традиционно принимают активное участие в конкурсе, и в этом году мы снова смогли занять призовое место, – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. – В конкурсе участвовали самые разные семьи со всей области, но победить удалось представителям Красноармейского муниципального

Антон и Римма познакомились в 2009 году в ЮУрГУ на вечерних курсах английского языка и с первой встречи поняли, что это любовь на всю жизнь. Спустя столько лет мне все также нравится рассказывать историю знакомства с Антоном. Так совпало, что мы оба решили подтянуть язык и стали однокурсниками. Он тогда на пару недель позже присоединился к занятиям, поэтому, придя на урок, решил, что я новенькая, и подсел ко мне. Это была любовь с первого взгляда! Сейчас я могу с уверенностью сказать, что наши чувства проверены временем и расстоянием», – поделилась победительница Всероссийского этапа конкурса Римма Козлова.

В августе 2012 года Антон и Римма Козловы сыграли свадьбу и переехали на родину мужа - село Миасское (Красноармейский район), где живут по сей день, воспитывая замечательных девочек Еву и Есению. Супруги продолжают семейное дело в аграрной сфере.

«Мы часто участвуем в различных конкурсах, потому что любим «движуху». Вообще это все благодаря наши девочкам, они мотивация для всех активностей. Для нас с мужем важно быть положительным примером для детей, поэтому мы с ними хоть на край света», – рассказала Римма Козлова.

В основе семейных ценностей Козловых лежит преемственность поколений, патриотизм, поддержка друг друга во всех профессиональных и творческих начинаниях и, конечно же, любовь. Родители всегда охотно сопровождают своих дочек на танцевальные и спортивные конкурсы, помогают и напутствуют, рассказали в минсоце.

Бабушки и дедушки также стараются создать условия для реализации любимых внучек. К слову, Ева занимается хореографией и спортивным туризмом, по которому имеет серебряный значок ГТО и третий взрослый разряд. Младшая, Есения, в этом году пошла в первый класс. Она, как и ее сестра, посещает танцевальную студию, любит рисовать.

«Антон всегда мечтал делать что-то полезное для людей, и его работа этому способствует. Чтобы продолжить семейную династию, нам только мальчика не хватает, поэтому хотелось бы стать многодетной семьей, родив братика нашим дочкам», – сообщила Римма Козлова.

Помимо Козловых, в федеральном этапе «Семьи года» приняли участие и другие южноуральские семьи. В номинации «Многодетная семья» область представила семья Клочковых из Агаповского района. Их девизом является фраза: «Не унывать, радоваться и поддерживать друг друга!». Они любят проводить время вместе, ходить в лес за грибами и ягодами и петь всей семьей.

Семья Окуловых, представитель номинации «Молодая семья», проживает в Златоусте. Супругов объединила любовь к музыке и искусству. Они любят петь песни под гитару, выразительно исполнять стихотворения и много путешествовать по России, знакомя дочь Василису с достопримечательностями нашей страны.

Номинацию «Семья – хранитель традиций» в этом году представила семья Романенко из Челябинска. Валерий и Ксения бережно хранят историю своего рода, который изучен вплоть до 18 века. Ими написаны две родословные книги и готовится к печати третья. Семья посещает исторические балы и салоны, уделяя большое внимание традициям предков.

Право называться лучшей «Золотой семьей» отстаивала семья Фадеевых из Варны. Супруги познакомились больше 50 лет назад, когда работали в полиции, и с каждым днем любовь их только крепнет. Сегодня Юрий Григорьевич и Антонина Васильевна посвящают себя внукам.