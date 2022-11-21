Сергей Миронов: В День Героев Отечества рекомендую пригласить во все школы страны участников СВО

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил пригласить на празднование Дня Героев Отечества во все школы страны участников специальной военной операции.

Официальное письмо с данным предложением политик направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову:

«Девятого декабря в России отмечается памятная дата – День Героев Отечества. Для воспитания у обучающихся патриотизма, верности традициям, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей России предлагаю в этот день во всех школах страны организовать открытый урок «Герои специальной военной операции» с приглашением участников СВО. На открытых уроках они смогут рассказать ученикам о подвиге, героизме и чувстве долга перед Родиной».

Сергей Миронов считает, что такие мероприятия помогут формированию у учащихся качеств патриотов, любящих свою Родину и гордящихся ее героями.

Письмо по вопросу празднования Дня Героев Отечества будет также направлено в адрес руководителей региональных отделений партии «Справедливая Россия – За правду». Им будет поручено направить аналогичные обращения в адрес региональных министерств образования с предложением пригласить на открытые уроки участников специальной военной операции, проживающих в каждом конкретном регионе.