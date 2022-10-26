Сервисы для доноров запущены в работу на портале Госуслуг

Новый сервис для доноров крови и костного мозга появился в разделе «Здоровье» на портале Госуслуг. Теперь граждане, сдающие кровь, смогут увидеть историю процедур и результаты анализов по каждой из них, а также скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха. Об этом сообщает телеграм-канал "Минцифры России".

Вскоре сервис позволит записываться на сдачу крови дистанционно. Для доноров костного мозга на Госуслугах теперь есть форма подачи заявления на включение в федеральный регистр.

Чтобы записаться в регистр, нужно:

выбрать на карте удобный рекрутинговый центр и подать заявление;

дождаться, когда центр свяжется с вами и назначит удобное время визита;

если противопоказаний не будет, вас включат в регистр, вы получите соответствующее уведомление на Госуслугах и, возможно, в будущем спасете чью-то жизнь.