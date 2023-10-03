Шойгу: В Генштабе планов по дополнительной мобилизации нет

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует объявлять дополнительную мобилизацию, военнослужащих для проведения специальной военной операции (СВО) достаточно, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные Силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», - заверил Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. - Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества».

По словам министра, с начала 2023 года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50-ти тысяч граждан.

Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения.

Особо глава минобороны отметил Чечню, где сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона, и лично главу Республики Рамзана Кадырова. По словам министра, созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что в целом по стране «работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы, в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей».

Напомним, первого октября стартовал традиционный осенний призыв на военную службу. Планируется призвать 130 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.