Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев

В воскресенье, первого октября, стартует традиционный осенний призыв на военную службу. Он продлится три месяца – до конца декабря. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин. Планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет.

«Осуществить с первого октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек», - говорится в документе.

Напомним, весной 2023 года на военную службу были призваны 147 тысяч человек, осенью 2022 года - 120 тысяч человек, осенью 2021 года набрали 127,5 тысячи новобранцев.

Срок военной службы по призыву традиционно составит 12 месяцев.

Начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября 2023 года.

Как пояснил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимир Цимлянский, с первого октября призыв будет проходить во всех субъектах РФ.

Исключение составляют лишь граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Они будут призываться на военную службу с первого ноября по 31 декабря.

Призывники-срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции (СВО). «В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», - заверил Владимир Цимлянский.

Демобилизация военнослужащих-срочников, срок военной службы по призыву которых истек, начнется в традиционные сроки - с первого октября.

«В Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», - особо подчеркнул Владимир Цимлянский. По его словам, на сегодня контрактников и добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач.

Призывники и их родители смогут получить разъяснения по призыву, позвонив на «прямую телефонную линию» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Она начнет работу с 17 октября по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов (время московское).

Напомним, осенний призыв в 2022 году начался на месяц позже - с первого ноября - и продлился всего два месяца. Его начало было перенесено в связи с проведением частичной мобилизации в соответствии с Указом президента его. Мероприятия частичной мобилизации начались 21 сентября и были завершены 28 октября2022 года.