Шредер встретился с Путиным и высказался за запуск «Северного потока-2»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил за скорейший запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" ради снижения финансовой нагрузки на европейцев, сообщает РИА Новости.

Шредер признался немецким изданиям, что на прошлой неделе встречался с Владимиром Путиным. Они обсудили энергетической вопрос и вопрос о поставках зерна. Экс-канцлер Германии считает, что соглашение России и Украины с Турцией по экспорту зерна может открыть путь к прекращению конфликта. «Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров», — сказал он.