Силовики Чечни помогают эвакуировать жителей Рубежного

Советник главы Чеченской республики по безопасности блоку Апти Алаудинов принял участие в эвакуации жителей Рубежного, передает собкор ИА “Урал-пресс-информ” Михаил Бондаренко.

Жители города Рубежного с радостью приняли помощь от силовиков Чеченской республики, которые в трудное для горожан время взяли их под защиту и оказали им помощь в эвакуации.

“В детском саду, который сейчас разбит, находится много женщин и стариков, - рассказывает генерал-майор Апти Алаудинов. – Мы оказали помощь в эвакуации пожилого человека с переломом ноги, который в данный момент отправляется в журналистами в безопасное место. Всех остальных, предварительно составив списки, мы отправим в бронированном транспорте”.

По словам Апти Алаудинова в Рубежном сейчас уже потише, бои ведутся в нижней части города ближе к Лисичанску, наши войска теснят позиции ВСУ и националистов.