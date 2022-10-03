Президент Ассоциации словацких выпускников российских вузов Любица Блашкова в городке Детва приняла участие в торжественном походе партизан в честь 78-й годовщины Словацкого национального восстания. Пани Блашкова совсем недавно вернулась из Донбасса, где присутствовала на референдумах в качестве наблюдателя.

День восстания является в Словакии национальным праздником и отмечается на государственном уровне. В рядах словацких партизан сражалось много советских людей, СССР оказывал восставшим помощь оружием, техникой и специалистами. Тем не менее, в этом году на торжественные мероприятия, проходившие в центральной части республики, представители России приглашения не получили. Отсутствовали также и гости из Белоруссии.

Антифашистское вооружённое выступление в Словакии началось в конце августа 1944 года, к октябрю немцы его подавили. Восставшие потеряли около 12 тысяч человек убитыми.

В ходе Второй мировой войны промышленность Чехословакии работала в интересах Германии. Треть вооружения Вермахта имело клеймо «Сделано в Чехословакии». Таки, винтовки и пушки чехословацкие заводы поставляли Третьему рейху вплоть до мая 1945 года.