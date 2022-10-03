03.10.2022
В Челябинске троллейбус 26-го маршрута отменяют до следующего года
03.10.2022
Скоков назначил нового руководителя
03.10.2022
Челябинские власти готовятся к сносу десяти опустевших аварийных жилых домов
03.10.2022
В Челябинской области снижается суточная заболеваемость ковидом, а смертность растет
03.10.2022
Челябинский двор на Шуменской обзавелся футбольным полем
03.10.2022
Группа ПАО «ММК» направит на экологию более 26 миллиардов рублей
Словаки не пригласили россиян на годовщину антигитлеровского восстания
19.09.2022
В Магнитогорске восстанавливают мемориалы павшим воинам
29.08.2022
«Боевое братство» и «Альфа» учили юных южноуральцев выживать в критических условиях
07.07.2022
Памятник дважды Герою Советского Союза в Копейске защитили от возможных «вторжений»
24.06.2022
Луганский герой Сталинграда и Севастополя отметил вековой юбилей
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022