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СМИ раскрыли кошельки глав российских гокорпораций

В России впервые обнародованы заработные платы глав госкорпораций, которые ранее не раскрывались даже по решению суда. Самая высокая заработная плата оказалась у главы “Газпрома” Алексея Миллера. За минуту он получает 11 тысяч рублей.

Данные по заработной плате глав госкорпораций оказались у издания Baza, которое получило их от собственного источника, обладающего доступом к базе Федеральной налоговой службе.

Так, по итогам 2018 года глава “Газпрома” Алексей Миллер заработал 1,9 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей от получил от “Газпрома”. Остальные деньги ему перечислили «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд», «Газпромбанк», в которых Миллер является членом советов директоров.

Глава “Сбербанка” Герман Греф получил в 2018 году более 1 млрд рублей. Бывший руководитель “Аэрофлота” Виталий Савельев, руководивший госкорпорацией 11 лет, заработал 376 млн рублей. “Транснефть” выплатила президенту Николаю Токареву 222,5 млн рублей.

Руководитель РЖД Олег Белозеров официально заработал за 2018 год 192 млн рублей. Стоит отметить, что Белозеров один из немногих, кто добровольно раскрывает свои доходы. Намного скромнее оказались доходы бывшего главы “Почты России” Николая Подгузова - 39 млн рублей, из которых основную часть он получил от “Почты России”, а остальные - от “ВТБ” и “Дом.РФ”, в которых он является членом Совета директоров.