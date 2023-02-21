Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам

Президент России Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд помощи семьям погибших участников специальной военной операции и ветеранам СВО. Он будет координировать решение всех социальных вопросов.

Об этом глава государства заявил в ходе оглашения традиционного послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

Фонд должен оказывать помощь «без казёнщины и бюрократии», заявил президент.

Семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом, убежден глава государства. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения должен решать все задачи, подчеркнул президент.

Уже в этом году фонд должен начать работу во всех регионах России. Правительству и губернаторам поручено в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по созданию структур фонда во всех субъектах.

Владимир Путин подчеркнул, что создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и органов власти. Помощь должна оказываться на регулярной основе.

Госфонд поддержки участников спецоперации впоследствии может заняться и вопросами других ветеранов, добавил глава государства.