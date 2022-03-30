Спикер Госдумы предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за валюту зерно, нефть и лес. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. <...> Если хотите получать газ - ищите рубли», - написал председатель нижней палаты парламента.

Володин отметил, что президент РФ Владимир Путин принял правильное решение перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли.

«Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес», - подчеркнул депутат.

Также спикер Госдумы подчеркнул, что европейским политикам необходимо «заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях». По мнению Вячеслава Володина, они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к своей валюте.

В заключении председатель Госдумы обратился к коллегам из национальных парламентов недружественных стран: «Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать».