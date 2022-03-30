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30.03.2022

ММК и «ЛЕТО-2022»: комбинат примет участие в ярком событии в сфере туризма
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30.03.2022

Из-за метели на трассе в Карталинском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2022

ВТБ: продажи ипотеки с господдержкой могут вырасти на 40% после модернизации программы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2022

Челябинская епархия и неравнодушные южноуральцы вместе приходят на помощь беженцам с Донбасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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30.03.2022 12:01

Спикер Госдумы предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за валюту зерно, нефть и лес. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. <...> Если хотите получать газ - ищите рубли», - написал председатель нижней палаты парламента.

Володин отметил, что президент РФ Владимир Путин принял правильное решение перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли.

«Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес», - подчеркнул депутат.

Также спикер Госдумы подчеркнул, что европейским политикам необходимо «заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях». По мнению Вячеслава Володина, они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к своей валюте.

В заключении председатель Госдумы обратился к коллегам из национальных парламентов недружественных стран: «Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать».

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2022

В Сербии объяснили отказ от антироссийских санкций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Спецоперация на Украине
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Сим (Ашинский район, Челябинская область) оперативно отреагировали на критику губернатора
Дороги
Дороги
30.03.2022

Власти Сима отреагировали на критику губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская обла
30.03.2022

ММК и «ЛЕТО-2022»: комбинат примет участие в ярком событии в сфере туризма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Российские компании могут подать заявку на получение субсидии за приём на работу молодёжи

28.03.2022 17:30

Сергей Лавров о неонацизме: Надеюсь, теперь европейское сознание встряхнётся

28.03.2022 17:28

«Новая газета» приостанавливает деятельность до окончания спецоперации

28.03.2022 17:26

В Челябинске планируют построить новые спортобъекты, в том числе 50-метровый бассейн

28.03.2022 17:11

Лавров заявил о нежелании России видеть на переговорах страны Запада

28.03.2022 17:08

Глава сельхозкооператива в Челябинской области стал фигурантом уголовного дела

28.03.2022 17:05

Во вторник в Челябинской области сыро и ветрено, местами снег

28.03.2022 17:03

ЗСО Челябинской области установит новые правила аккредитации журналистов

28.03.2022 16:55

Комитет по делам образования Челябинска разбирается в ситуации с уроком нецензурной лексики для первоклашек