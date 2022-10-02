Срок начала осеннего призыва сдвинут на месяц, срок увольнения в запас не изменен

Срок начала традиционного осеннего призыва в 2022 году перенесен на месяц позже - с первого октября на первое ноября. Он продлится два месяца. Сроки увольнения в запас отслуживших военнослужащих-срочников остались прежними.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с первого ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу», - говорится в документе.

Министр обороны Сергей Шойгу объяснил сдвиг сроков призыва большой загруженностью военкоматов в связи с частичной мобилизацией, объявленной президентом 21 сентября.

Планируется призвать 120 тысяч человек (весной 2022 года набирали 134,5 тысячи призывников, осенью 2021 года – более 127 тысяч новобранцев). Срок службы традиционно составит год.

Как уже сообщало агентство, призывники-срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Демобилизация военнослужащих-срочников, срок службы которых истек, пройдет в традиционные сроки - с первого октября.

«Осуществить с первого октября 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», - говорится в указе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как уже сообщало агентство, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий Указ. Студенты очной и очно-заочной формы обучения не будут призываться на срочную военную службу и в рамках частичной мобилизации.