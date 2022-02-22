США заявили о притязаниях России на все территории бывшей Российской Империи

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что признание президентом России Владимиром Путиным самопровозглашённых республик Донбасса является «попыткой создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину», сообщает CNN. Экстренное совещание Совета безопасности ООН состоялось сегодня, 22 февраля.

Томас-Гринфилд отметила, что своими последними действиями Владимир Путин «разорвал Минские соглашения в клочья». По мнению представителя США, Москва заявила притязания на все территории Российской империи, существовавшей более 100 лет назад до Советского Союза.

«По сути, Путин хочет, чтобы мир вернулся во времени, во времена до Организации Объединенных Наций, во времена, когда миром правили империи. Но остальной мир продвинулся вперед. Сейчас не 1919 год. Это 2022 год. Организация Объединенных Наций была основана на принципе деколонизации, а не повторной колонизации, и мы считаем, что подавляющее большинство государств-членов ООН и Совет Безопасности ООН привержены тому, чтобы двигаться вперед, а не возвращаться в прошлое», - заявила Томас-Гринфилд.

Комментируя слова российского лидера о намерении Украины стать ядерной страной, Томас-Гринфилд сказала, что данное заявление не соответствует действительности: США и их союзники «не собираются поставлять ядерное оружие Украине, и Украина этого не хочет».

По итогам заседания Совбеза ООН представитель США пообещала, что сегодня, 22 февраля, Вашингтон объявит о новых санкциях в отношении Москвы. При этом Соединённые Штаты и их союзники продолжат работать над дипломатическим урегулировании конфликта.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя парировал американской стороне, что Москва не раз просила Киев прислушаться к стремлениям жителей Донбасса и уважать их вполне законное желание пользоваться родным языком, учить на нём своих детей, а также чтить память тех, кто освобождал их земли от фашистов, однако Украина «разговаривала со своими гражданами на востоке на языке пушек, стрельбы, угроз и обстрелов».

Небензя призвал мировое сообщество сконцентрироваться на том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить обстрелы Донецка и Луганска.

«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения конфликта, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», - резюмировал представитель России.

Добавим, о готовности ввести новые санкции против России сегодня, помимо США, заявили Великобритания, Канада и Евросоюз. Накануне Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американским компаниям инвестировать в ДНР и ЛНР, а также импортировать оттуда товары, услуги или технологии.