Стало известно, кто может взять под управление имущество компаний, ушедших из России

Госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентство по страхованию вкладов могут стать внешними управляющими тех компаний, которые уходят с российского рынка на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на законопроект Минэкономразвития. Согласно документу, эти госкорпорации получат возможность «переупаковать» иностранный бизнес в новую организацию и продать на открытых торгах. Если желающих не найдется, то покупателем выступит государство.

Минэкономразвития при этом предлагает разрешить перехват руководства в таких компаниях только при соблюдении двух условий. Во-первых, более 25% акций или долей в уставном капитале предприятия должны принадлежать иностранным лицам из недружественных государств. Во-вторых, балансовая стоимость активов должна составлять более 1 млрд рублей, а среднесписочная численность работников - более 100 человек.

Согласно законопроекту, введение внешнего управления возможно, если прежнее руководство компании покинуло Россию либо вывело её имущество, вследствие чего предприятие оказалось неспособно исполнять свои обязательства. Также основанием для введения внешнего управления могут стать действия менеджмента, которые способны привести к необоснованному банкротству или ликвидации компании (в их числе - расторжение с контрагентами ключевых договоров, сокращение более трети сотрудников).

Правительство получит право самостоятельно определять иные обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для введения внешнего управления, говорится в проекте.

Официального подтверждения обсуждения данного документа пока нет. Сегодня, 10 марта, стало известно о списке иностранных компаний, которые, по мнению общественников, следует национализировать.