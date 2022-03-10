10.03.2022
Стало известно, кто может взять под управление имущество компаний, ушедших из России
10.03.2022
Суточная смертность от ковида в Челябинской области пока остается высокой
10.03.2022
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасный транспорт»
10.03.2022
В США ответили на обвинения в разработке химоружия на Украине
10.03.2022
По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело
10.03.2022
Для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС
Стало известно, кто может взять под управление имущество компаний, ушедших из России
10.03.2022
Минобороны РФ: США финансировало разработку на Украине смертоносных патогенов
10.03.2022
В США ответили на обвинения в разработке химоружия на Украине
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
В Челябинской области пройдет Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022