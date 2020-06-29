Стартап как диплом: Минобрнауки приняло стратегическое решение по выпускникам

В России выпускникам вузов разрешили вместо традиционной дипломной работы защищать проекты стартапов. В программе “Стартап вместо диплома” примут участие 40 высших учебных заведений с 2021 года. Соответствующее решение принято Минобрнауки РФ.

Как уточнили “Известиям” в ведомстве, основным требованием станет участие студента в стартапе соответственно его специальности. Сама программа направлена на вовлечение талантливых студентов в технологическое предпринимательство и поддержку бизнеса. Более того, защита стартапа вместо диплома позволит привлечь выпускниками инвестиции в собственное дело.

Одним из первых в стране программу запустил Томский политехнический университет. Руководство вуза считает, что создание выпускниками стартапа приближает высшее образование к рыночным запросам.

Ранее Дальневосточный федеральный университет уже опробовал подобный механизм. Однако аттестационная комиссия признавала оценку стартапа института развития. Так, стартап должен был быть поддержан грантами, фондом “Сколково” или же иметь статус резидента технопарка “Русский”.