Текслер - руководителям: Мы с вами теперь труженики тыла, где жизнь организуется иначе

Ряд предприятий Челябинской области переформатируют свое производство под нужды обороноспособности страны и с первоочередными задачами по обеспечению мобилизованных южноуральцев. Губернатор Алексей Текслер обсудил с руководителями предприятий вопросы реализации мобилизационных задач. В нем приняли участие руководители компаний, которые уже сегодня переформатировали производство под нужды армии.

Глава региона отметил, что сразу после объявления частичной мобилизации возникли принципиально новые задачи перед экономикой и, прежде всего, ее промышленным сектором. Регион в штабном режиме помогает выстраивать новые производственные и логистические цепочки, помогает предприятиям находить партнеров, смежников, поставщиков.

Для обеспечения мобилизованных всем необходимым перед предприятиями легкой промышленности области была поставлена задача - наладить собственное производство специальной одежды, оборудования, снаряжения, амуниции.

Предприятие «Спецтехнологии» развернуло производство бронежилетов под требуемые объемы.

Обувная фабрика «Юничел», помимо теплых сапог, которые включены в комплекты для мобилизованных, начала шить берцы по армейским стандартам.

В ближайшее время в регионе будет освоен пошив специальных жилетов-разгрузок, востребованных у военных.

Трикотажная фабрика «Ян» из Кременкуля в короткие сроки освоила производство термобелья.

ООО «ВторКом» наладило производство специальных походных матрасов, комфортных и удобных в транспортировке.

«Окончательно решили вопрос и по спальным мешкам. Первичные потребности мобилизованных ребят мы закрыли благодаря поддержке земляков», - отметил губернатор (ранее он призвал жителей поделиться с мобилизованными спальными мешками и туристическими ковриками). Теперь производство утепленных зимних спальников наладил ООО «Стёганофъ» и несколько других предприятий. Это позволит полностью закрыть все потребности южноуральских мобилизованных. Сейчас и в дальнейшем.

В решение задач специальной военной операции встроились и промышленные предприятия. ООО «ДСТ-Урал» наладило производство спецмодификации гусеничного погрузчика на дистанционном управлении для проведения работ по разминированию местности, который будет отправлен в Донецкую Народную Республику.

«Фактически экономика переходит в режим регионального мобилизационного задания. У наших бойцов на всех базах должны быть комплекты амуниции и снаряжения нашего, южноуральского, производства», - обозначил задачи губернатор.

Для поддержки предприятий власти работают с федеральным центром, встраиваются в действующие и заявляются в новые программы, несмотря на непростую ситуацию с бюджетными доходами, изыскивают собственные ресурсы для региональных мер поддержки, сообщил глава области.

«Переходит на военные рельсы не только экономика. Мы с вами теперь не просто госслужащие или руководители предприятий – мы с вами труженики тыла, где жизнь организуется совсем иначе, чем в мирное время. Все решения должны приниматься быстро, исполняться четко», - подчеркнул Текслер

Отдельно глава региона отметил особый вклад южноуральских предприятий в поддержку мобилизованных сотрудников и их семей.