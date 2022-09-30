30.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
30.09.2022
Сегодня День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
30.09.2022
ВТБ упрощает получение кредитов наличными
30.09.2022
Дочка полицейского из Челябинска перепела песню «Я русский, и мне повезло»!
30.09.2022
Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей
30.09.2022
Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа
Текслер призвал южноуральцев поделиться с мобилизованными спальниками и ковриками
30.09.2022
Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата
30.09.2022
Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных
30.09.2022
ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022