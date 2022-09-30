Текслер призвал южноуральцев поделиться с мобилизованными спальниками и ковриками

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей помочь мобилизованным гражданами – поделиться с призванными на военную службу спальными мешками и туристическими ковриками.

По словам главы региона, именно этих вещей на сегодня не хватает призванным ребятам.

«Спальники мы тоже закупаем и будем это делать дальше. Но в свободной продаже их практически нет. А парням они понадобятся. Поэтому хочу предложить такую инициативу, - обратился к жителям губернатор. - У многих есть спальники и туристические коврики. Предлагаю помочь нашим призванным ребятам. Передать, у кого есть такая возможность, свои спальные мешки и туристические коврики».

Глава региона уточнил, все снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры. Свой спальник и коврикгубернатор уже передал.

Передать спальники и коврики все желающие могут через местные отделения партии «Единая Россия» и общественные приемные губернатора в муниципалитетах.

Накануне Алексей Текслер побывал в Чебаркульской дивизии, где проходит боевое слаживание мобилизованных, и рассказал, что область обеспечит наших мобилизованных ребят теплыми вещами, амуницией, медикаментами и сухими пайками.