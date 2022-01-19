У ГИБДД не оказалось возможности отслеживать опасные возможности

У Госавтоинспекции пока нет технической возможности визуально фиксировать опасное вождение на дорогах России. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день технической возможности визуального видения данного правонарушения [опасного вождения] сотрудником в ГУОБДД пока, к сожалению, нет», - заявил замглавы ГИБДД на заседании рабочей группы в Госдуме.

При этом, по мнению Владимира Кузина, существует объективная необходимость отслеживать и пресекать такой тип вождения.

«Мы, как участники дорожного движения, прекрасно это все видим на дорогах. При разработке соответствующего нового проекта КоАП МВД в рабочем порядке вносило предложение пролонгировать в нем норму ответственности за опасное вождение. Мы немного пересмотрели нашу позицию и пересмотрели эту норму, немного расширив ее», - сообщил замглавы ГИБДД.

Напомним, что под «опасным вождении» в проекте нового КоАП понимаются резкое торможение, несоблюдение дистанции, перестроения более двух раз подряд с риском возникновения ДТП и другие агрессивные манёвры. Штраф за такое нарушение предполагается в размере 5 тысяч рублей.