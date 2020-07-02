Удаленка спасет родителей детей-инвалидов: общественники потребовали пересмотреть систему госвыплат

Работающие родители детей-инвалидов должны получить пособия. С таким обращением к правительству РФ, Пенсионный фонд и ГосДуму выступила руководитель Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.

В настоящее время такие семьи перестают получать государственные выплаты с выходом родителей на работу или даже, если родитель находит разовые подработки с невысокой оплатой. Заработанные на подработках средства не покрывают полностью расходы семьи и не позволяют в должной мере оказывать лечение или реабилитацию детям с инвалидностью. Ведь даже заработанная 1 тысяча рублей уже становится основанием для лишения пособия по уходу за ребенком-инвалидом, передают слова Ирины Волынец “Известия”.

Общественница предлагает сохранить право родителей детей-инвалидов на госвыплаты, дополнительный доход которых не превышает МРОТ.

Кроме того, Ирина Волынец приводит пересмотр российского законодательства в сфере дистанционной работы как дополнительный аргумент в пользу своей инициативы. Это поможет родителям, которые не могут выходить в офис, работать из дома.