Украина подставила Турцию с сухогрузом «Апачи»

Вечером, 8 апреля, киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуировать по морю главарей украинских нацистов, сообщил официальный представитель минобороны РФ.

В темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта и принадлежащий турецкому владельцу, проследовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь». На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта «Мариуполь». Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза. Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры.

Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части. После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем отконвоирован в порт Ейск".

"Это недружественный шаг, который не способствует мирному урегулированию ситуации, а наоборот однозначно ему противоречит, - прокомментировал собкору агентства «Урал-пресс-информ» данный эпизод турецкий журналист Окай Депрем. - Турецкая сторона желает переговоров! Турецкие власти, я предполагаю, в курсе дела и не должны просто так это оставить без внимания. Мы знаем, что вчера министерство обороны Турции заявило, что будет придерживаться конвенции Монтрё, и военные корабли не будут заходить через Босфор в Черное море ".