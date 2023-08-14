Украинский беспилотник ночью вновь пытался атаковать объекты в Белгородской области

В ночь с 13 на 14 августа украинский беспилотник вновь пытался атаковать объекты в Белгородской области, сообщает Минобороны.

«13 августа около 22 часов (по московскому времени) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Беспилотник уничтожен российскими средствами ПВО над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, на территории частного дома в поселке Борисовка (Белгородская область) мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. «Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Скорая госпитализировала пострадавшего в горбольницу, оказывается ему вся необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работают оперативные службы.