Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии

Участники Священного Синода Русской Православной Церкви постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению тропарь, кондак, молитву и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии.

Соответствующее решение принято 27 мая 2022 года на заседании Священного Синода, прошедщего в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщает Челябинская епархия, в Собор святых Челябинской митрополии включено шесть угодников Божиих: священномученики Пётр Крутицкий, Пётр Беляев, Павел Соколов, Александр Миропольский, Пётр Смородинцев и мученица Параскева Кочнева. Все они относятся к числу новомучеников, пострадавших при советской власти и канонизированных в конце XX – начале XXI веков. Четыре человека из шести пострадали от рук безбожников в ходе гражданской войны на Урале, ещё двое – жертвы репрессий 1930-х годов.

Официально празднование Собора святых Челябинской митрополии было установлено в марте 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В 2020 году коронавирус помешал отметить праздник. В 2021 году 10 октября его впервые отпраздновали с размахом. В 2022 году память святых Челябинской митрополии будет отмечаться 16 октября.

СПРАВКА

Когда будет праздноваться Собор святых Челябинской митрополии

День празднования привязан ко дню памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого, который был расстрелян 10 октября.

При совпадении этого числа с воскресным днем, как в 2021 году, Собор челябинских святых отмечается 10 октября.

Если 10 октября выпадет на другой день недели, Собор челябинских святых отмечается в следующее воскресенье после него.

Однако в те годы, когда 10 октября будет приходиться на среду, следующий воскресный день будет совпадать с праздником Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Поэтому в такие годы Собор святых Челябинской митрополии будет отмечаться в предшествующий 10-му октября воскресный день – седьмого октября.

Так, в 2022 году память святых Челябинской митрополии будет отмечаться 16 октября, в 2023 году – 15 октября, в 2024 году – 13 октября, в 2025 году – 12 октября, в 2026 году – 11 октября, в 2027 году – 10 октября, в 2028 году – 15 октября, в 2029 году – 7 октября, в 2030 году – 13 октября, в 2031 году – 12 октября.

Краткие сведения об угодниках Божиих, входящих в Собор святых Челябинской митрополии.

Священномученик Пётр Беляев (1875-1918). Выпускник Владимирской духовной семинарии. Служил в Каслях с 1904 года. Преподавал Закон Божий в местной двухгодичной школе. Расстрелян красными без суда 17 июня 1918 года. Похоронен за алтарём Успенского храма Каслей.

Священномученик Павел Соколов (1874-1918). Выпускник Калужской духовной семинарии. Служил в Нязепетровске с 1900 по 1911 год. Преподавал Закон Божий в нязепетровских училищах, заведовал церковноприходскими школами. В дальнейшем служил в Тихвинском храме города Кунгура. Расстрелян большевиками в Кунгуре 20 июня 1918 года.

Священномученик Александр Миропольский (1843-1918) служил в Казанской, а с 1910 года – в Екатеринбургской епархии. В 1911-1918 служил в Успенском храме города Касли. Был известным миссионером, обратил в христианство немало татар и башкир. Убит красными в ночь на 6 июля 1918 года.

Священномученик Пётр Смородинцев (1866-1918). Из семьи священнослужителя. Много лет служил псаломщиком и диаконом, священником стал в 42 года. В 1908-1918 служил в селе Юшково нынешнего Каслинского района Челябинской области. После прихода красных арестован. Расстрелян вместе с протоиереем Александром Миропольским. Был похоронен за алтарём Успенского храма Каслей.

Священномученик Пётр Крутицкий (1862-1937). В миру – Петр Федорович Полянский. До революции трудился на различных церковно-административных должностях, сан принял только в 1920 году. Один из сподвижников Патриарха Тихона. После его смерти стал Патриаршим Местоблюстителем. В декабре 1925 года был арестован, остаток жизни провёл в ссылках и тюрьмах. Находился в Челябинской пересыльной тюрьме. В 30-х годах содержался в Верхнеуральской тюрьме. Расстрелян 10 октября 1937 года.

Мученица Параскева Кочнева (1890-1939). Прасковья Степановна Кочнева родилась в семье крестьянина в селе Кочневе (нынешний Уйский район Челябинской области). В годы гонений была членом «двадцатки» Александро-Невского храма в Миассе, пыталась предотвратить его закрытие. Дала редкостный пример мужества в отстаивании своего права исповедовать православную веру. В 1937 году приехала в Москву из города Миасса, чтобы ходатайствовать о назначении в храм священника взамен арестованного. Подала жалобу во ВЦИК и побывала на приёме у Патриаршего Местоблюстителя — митрополита Сергия (Страгородского). Пыталась уехать домой, но на Казанском вокзале была арестована. Получила 10 лет лагерей. Скончалась в Байкало-Амурском лагере от тяжёлой травмы восьмого апреля 1939 года.