На Южном Урале отпраздновали Собор святых Челябинской митрополии

Собор святых Челябинской митрополии впервые широко отпраздновали православные в воскресенье, 10 октября 2021 года.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Югорский и Няганский Фотий, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. Им сослужили секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Ладюк и другие клирики.

Как сообщили в Челябинской епархии, богослужебные песнопения исполняли архиерейский хор под управлением Е.А. Коробейниковой и мужской хор храма в честь образа Божией Матери «Достойно есть» города Миасса под управлением священника Макария Шиповского. За богослужением вместе с прихожанами собора молились монахини Одигитриевского женского монастыря в Челябинске во главе с игуменией Евсевией (Лобановой) и сестры Казанского женского монастыря в Троицке во главе с игуменией Ананией (Постниковой), а также представители казачества и участники православного молодежного движения Челябинской епархии.

Торжественная служба транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».

Слово по запричастном стихе произнес иеромонах Герман (Чернышев). Пастырь сказал: «Сегодня особенный день для нашего края. Он ознаменован празднованием для памяти святых Челябинской Земли. Все, кто находится ныне в этом сонме святых, не только прожили жизнь в мире с Церковью, не только стали светочем для своих современников, блуждавших по путям жизни в поисках истины, но и сподобились принять мученический венец, тем самым умножая веру в нас, умножая благодать в наших сердцах вопреки всем усилиям тех, кто пытался изгладить память о Боге в нашем Отечестве».

Отец Герман кратко рассказал о каждом из шести угодников Божиих, входящих в Собор святых Челябинской митрополии. «Все, кого сегодня мы прославляем, обрели вечную жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем», – подчеркнул проповедник.

После Литургии духовенство вышло на середину храма и совершило молебное пение перед иконой святых Земли Челябинской. Митрополит Алексий от всего сердца поздравил верующих с днем памяти святых Челябинской митрополии. Он напомнил, что сегодняшний праздник – напоминание о трудном пути, который прошла Церковь на Южном Урале, о тех страданиях, которые терпели мученики за веру Христову.

«Непростые это были годы. Годы лихолетья, когда христиан притесняли, когда христиан гнали. Но мы знаем, что память о святых мучениках, которые пострадали здесь, на Земле Южноуральской, теплилась в сердцах верующих людей. Сегодня мы вспоминаем святых священномучеников Александра Миропольского, Петра Беляева, Петра Смородинцева, это первые страстотерпцы, которые в 1918 году были расстреляны в городе Касли. Буквально вчера я посетил наш областной архив и держал в руках документы, которые свидетельствуют об их мученической кончине. И знаете, дорогие отцы, братья и сёстры, на сердце становится страшно. Читаешь метрическую книгу: “Протоиерей Александр Миропольский – расстрелян, похоронен”, “священник Пётр – расстрелян, похоронен”, и это написано обыденно. Сейчас, осознавая весь ужас, который творился, мы понимаем, что претерпели эти святые люди», – сказал в проповеди владыка Алексий.

Обладатель самого высокого духовного звания в Соборе святых Челябинской митрополии – священномученик Петр, митрополит Крутицкий, местоблюститель патриаршего престола. В 30-х годах он содержался в заключении Верхнеуральском политизоляторе. Его имя очень почитают православные христиане Магнитогорской епархии.

После богослужения гости из Югорска и Нижнего Тагила – епископ Фотий и епископ Феодосий – побывали в музее истории православия на Южном Урале. Архипастырям рассказали о том, как складывалась православная жизнь в нашем крае, показали многочисленные исторические фотографии, иконы, богослужебные предметы прошлого и позапрошлого веков. Экскурсию провел секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.