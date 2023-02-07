07.02.2023
В Челябинской области сохраняется базовый уровень готовности
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
07.02.2023
Гербу Магнитогорска – 20 лет
07.02.2023
Среди жертв землетрясения в Турции есть россиянка
07.02.2023
Бизнес-леди из Челябинска будут судить за хищение трех миллионов рублей
07.02.2023
16 февраля в Челябинске пройдет бесплатный семинар от ЮУТПП на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж»
В ЦБ предупредили о новом виде мошенничества через QR-коды
06.02.2023
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
01.02.2023
Троицкий студент перевел незнакомке 90 тысяч рублей за неслучившийся интим
23.01.2023
Аферисты обманули военнослужащего из Чебаркуля
20.01.2023
Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023