В ЦБ предупредили о новом виде мошенничества через QR-коды

В России появился новый вид мошенничества при помощи QR-кодов, размещенных в общественных местах.

Зампред Банка РФ Герман Зубарев в беседе с журналистом «Известий» сказал, что подобные объявления размещаются на стенах домов, в подъездах, на остановках, парковках.

«Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты», - пояснил Зубарев.

В Челябинске пока такие случаи мошенничества не зарегистрированы.

«Полицейские предупреждают, что мошенники с каждым разом придумывают все новые легенды отъема денег у граждан, либо модернизирует уже проверенные. Важно помнить одно – под каким бы предлогом вам не позвонили: звонок из банка, родственник попал в ДТП, выигрыш в лотерею, компенсация за ранее причиненный ущерб, инвестиции, смена данных на портале госуслуг, не стоит переводить или передавать кому либо свои сбережения, оформлять кредиты по указанию незнакомцев и сообщать конфиденциальную информацию по своим счетам и картам, либо иную информацию, используя которую мошенники могут получить доступ к вашим личным данным и использовать их в дальнейшем в преступных целях», - добавила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Если в отношении вас совершено мошенничество, обращайтесь в полицию.