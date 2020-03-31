ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Госдуме дали разъяснение по налогу на миллионные вклады

Федерация
Сегодня, 11:27

В Государственную думу внесен закон об обложении налогом на доходы банковских вкладов больше 1 млн рублей. Размер налога составит 13%.

Налоговой базой станет превышение суммы доходов, полученных по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ. Поэтому 13% налогом будет облагаться не сам вклад и не его сумма, а только полученные проценты, пишут РИА “Новости”.

Налогообложению при нынешней ставке в 6% не подпадает доход по вкладам до 60 тыс. рублей. Также налог не нужно будет платить по банковским вкладам со ставкой менее 1% и эскроу-счета.

Ранее Антон Силуанов, министр финансов, разъяснял, что во многих странах банковские проценты приравнены к доходам от ценных бумаг. Поправки не коснуться доходов в 2020 году, а в силу вступят только в следующем году.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 11:45
В Челябинской области будут проверять на коронавирус всех заболевших ОРВИ
Общество
Сегодня, 11:41
Пять новых вопросов
Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу
Общество
Сегодня, 11:31
Умные домофоны "Интерсвязи" призывают южноуральцев оставаться дома
Общество
Сегодня, 11:05
Текслер: Муниципалитеты откорректируют графики движения общественного транспорта в нерабочую неделю
29.03.20 15:48
В России подтверждено 1543 случая коронавируса, в УрФО - 46
28.03.20 22:55
В России подтверждено 1264 случая коронавируса, в УрФО - 41
27.03.20 23:09
В России подтверждено 1036 случаев коронавируса, в УрФО - 36
27.03.20 15:48
Без алкоголя, но с маршами. ВОЗ выдало рекомендации удаленщикам
26.03.20 15:48
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
26.03.20 15:15
Военные построят 16 инфекционных центров в России
26.03.20 14:20
В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 840
25.03.20 22:20
Ветераны войны и труженики тыла в апреле получат выплаты к 75-летию Победы
25.03.20 21:57
В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом
25.03.20 18:36
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Общество
Сегодня, 11:41
Пять новых вопросов
Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу
Общество
Сегодня, 11:45
В Челябинской области будут проверять на коронавирус всех заболевших ОРВИ
Новости
Сегодня, 11:33
Происшествия
Полицейского из Магнитогорска, спасавшего людей из дома, в котором произошел взрыв газа, решено поощрить
Сегодня, 11:31
Общество
Умные домофоны "Интерсвязи" призывают южноуральцев оставаться дома
Сегодня, 11:26
Общество
Металлурги ЧЦЗ получат бесплатные прививки от клещевого энцефалита
Сегодня, 11:24
Общество
Призывников из Челябинской области начнут отправлять в армию не раньше 15 мая
Сегодня, 10:29
Экономика
В Челябинске не выявлено случаев необоснованого роста цен на продукты питания
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 13:09
Федерация
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Вчера, 12:43
Федерация
Мишустин рекомендовал регионам ввести карантин по примеру Москвы
Вчера, 12:03
Федерация
Роспотребназор рассказал правила использования многоразовых масок
Вчера, 11:38
Федерация
В России хотят отложить реформу техосмотра
27.03.20 15:48
Федерация
Без алкоголя, но с маршами. ВОЗ выдало рекомендации удаленщикам
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика