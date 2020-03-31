В Госдуме дали разъяснение по налогу на миллионные вклады

В Государственную думу внесен закон об обложении налогом на доходы банковских вкладов больше 1 млн рублей. Размер налога составит 13%.

Налоговой базой станет превышение суммы доходов, полученных по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ. Поэтому 13% налогом будет облагаться не сам вклад и не его сумма, а только полученные проценты, пишут РИА “Новости”.

Налогообложению при нынешней ставке в 6% не подпадает доход по вкладам до 60 тыс. рублей. Также налог не нужно будет платить по банковским вкладам со ставкой менее 1% и эскроу-счета.

Ранее Антон Силуанов, министр финансов, разъяснял, что во многих странах банковские проценты приравнены к доходам от ценных бумаг. Поправки не коснуться доходов в 2020 году, а в силу вступят только в следующем году.