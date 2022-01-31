31.01.2022
В Госдуме готовы принять обращение к президенту о признании Донбасса
31.01.2022
Полицейские Челябинска задержали организаторов продажи контрафакта
31.01.2022
«ЧелябГЭТ» повысил часовые тарифные ставки водителей троллейбусов и трамваев
31.01.2022
После вмешательства прокуратуры пенсионерка - инвалид из Челябинска может попадать в подъезд своего дома
31.01.2022
Должники смогут воспользоваться правом на сохранение прожиточного минимума
31.01.2022
Жительницу Троицка обманули дистанционно, используя систему видеозвонков
В Госдуме готовы принять обращение к президенту о признании Донбасса
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022