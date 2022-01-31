В Госдуме готовы принять обращение к президенту о признании Донбасса

Госдума может принять решение по обращению к президенту России с просьбой признать ЛНР и ДНР независимыми государствами через две недели. Данный вопрос рассмотрят на Совете Думы 14 февраля. Об этом рассказал первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев, сообщает «РИА Новости».

Ранее депутаты-коммунисты представили проект обращения к президенту с просьбой признать суверенитет Донецкой и Луганской народной республик. Затем прошли межфракционные консультации. Сегодня, 31 января, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что позиция всех фракций нижней палаты парламента состоит в том, что необходимо максимально защитить ДНР и ЛНР.

Политик подчеркнул, что ради прекращения «бесконечных насилий и убийств" нужно признать волю граждан двух республик жить самостоятельной жизнью, а также защищать свой дом. «Признаем, и будет всё в порядке», — заявил глава КПРФ.

Напомним, что в последнее время на российско-украинской границе сложилась напряжённая обстановка. Западные страны со ссылкой на данные спутников обвиняют Москву в том, что с осени 2021 года Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военных. Комментируя обвинения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что надо помнить о том, что речь идёт о «российских войсках на российской территории». По его словам, раскрученная Западом истерика вокруг «угрозы российского вторжения» нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле обращают внимание на то, что на данный момент Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещённой техники. Кроме того, напряженность нагнетают также США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов.