В Госдуме задумались о льготной ипотеке для жильцов аварийных домов

В Государственной думе предложили новый механизм для решения общероссийской проблемы переселения россиян из ветхоаварийного жилья. Инициатива предполагает ввести для владельцев старых домов субсидируемую государством ипотеку с пониженной ставкой не выше 3%, а банкам составлять более гибкие договоры.

Такое предложение станет актуальным для владельцев аварийных домов, в большинстве своем, которые являются малимущими и граждане с невысоким материальным положением, пишут “Известия” со ссылкой на слова депутата ГД от ЛДПР Дмитрия Юркова.

Он уверен, что жильцам авриек необходимо предоставить как можно больше инструментов для переселения в безопасное жилье. Если у граждан есть возможность самостоятельно переехать, то государство может оказать помощь в виде субсидии покупки нового жилья.