В Челябинске с начала года из ветхого и аварийного жилья расселили 81 семью

В Челябинске с начала этого года из ветхого и аварийного жилья расселили 81 семью.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, в новостройки переехали 54 семьи, квартиры во вторичном жилье по договору социального найма получили две семьи, а 25 семей собственников предпочли получить выплату за изымаемые жилые помещения за счет средств городского бюджета.

В общей сложности за восемь месяцев текущего года из 16 аварийных многоквартирных домов и трех непригодных жилых помещений были переселены 173 челябинца. Общая площадь расселенных жилых помещений составляет около 2,9 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день в Челябинске полностью завершено расселение семи аварийных домов: №3 на станции Шагол, №104 по улице Новороссийской, №51 по улице Ульяновской, №72а по улице Новороссийской, №2 по Копейскому шоссе, №86-Б по улице Сталеваров и №74-А по улице Новороссийской.

Кроме того, проводятся мероприятия с целью переселения жильцов еще девяти аварийных многоквартирных домов, сообщили в администрации Челябинска.

В настоящее время проводятся мероприятия по сносу девяти расселенных аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Карпенко, 7-А; улица Краснознаменная, 7; улица Водрем-40, 13; улица Нахимова, 12; улица Потемкина, 43; станция Шагол, 3; улица Ульяновская, 51; улица Новороссийская, 72-А; улица Новороссийская, 74-А.

В 2022-м году уже осуществлен снос трех расселенных домов: №5 - по улице Зудова, №23 - по улице Краснознаменной и №46 - по улице Доватора.

На основании заключенного муниципального контракта подрядчик снес расселенный аварийный многоквартирный дом №3 по переулку 9-й Лобинский. В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ.

В рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий ООО СЗ «Новый дом» проводятся мероприятия по сносу дома №104 по улице Новороссийской, а ООО СЗ «ИКАР» - дома №86-Б по улице Сталеваров.

До конца текущего года ООО СЗ «ТрестЮг» планирует осуществить снос расселенного дома №2 по Копейскому шоссе в рамках заключенного договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Обуховская, Туркменская, Уральская в Ленинском районе Челябинска.